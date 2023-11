Mps: Mef colloca 25 per cento capitale sociale per 920 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica in una nota di aver perfezionato con successo la cessione di 314.922.429 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, pari al 25 per cento del capitale sociale attraverso un "Accelerated Book Building - Abb" riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. A fronte della domanda raccolta pari a oltre 5 volte l'ammontare iniziale, l'offerta è stata incrementata dal 20 per cento al 25 per cento del capitale sociale di Bmps. Il corrispettivo per azione è pari ad euro 2,92 per un controvalore complessivo pari a circa euro 920 milioni. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 4,9 per cento rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 20 novembre 2023 ed è superiore di quasi il 50 per cento rispetto al prezzo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della Banca realizzato nel novembre 2022. A seguito dell'Operazione, la partecipazione detenuta dal Mef in Bmps scenderà dal 64,23 per cento al 39,23 per cento circa del capitale sociale. (segue) (Com)