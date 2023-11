Medio Oriente: fonti Hamas, dichiarazioni Israele su accordo scambio prigionieri sono "imprecise"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni d'Israele sull’accettazione delle condizioni per il completamento dell’accordo di scambio di prigionieri sono "imprecise". Lo riferiscono fonti del movimento islamista palestinese Hamas citate dall'emittente "al Arabiya". In precedenza l'Autorità radiotelevisiva israeliana aveva riferito che l'accordo di scambio dei prigionieri tra Israele ed Hamas è ad un passo dall'essere concluso e prevede una tregua di cinque giorni e il rilascio di 50 detenuti a Gaza in cambio di donne palestinesi. Ieri il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, durante la conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha detto che un accordo per la liberazione degli ostaggi sequestrati dal gruppo armato palestinese Hamas nell’attacco del 7 ottobre contro Israele dipende ora da questioni pratiche “minori”. Finora il Qatar ha contribuito a mediare i colloqui volti a liberare alcuni dei circa 240 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza. Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, poco fa si è detto fiducioso nella conclusione di un accordo di scambio dei prigionieri tra Israele ed Hamas. “Credo che ci sarà un accordo: stiamo parlando con tutte le parti coinvolte ogni giorno”, ha detto Biden parlando con i giornalisti durante il tradizionale evento della “grazia” del tacchino per la Festa del Ringraziamento. (Res)