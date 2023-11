Ue: Calderone, Calderone, bene proroga Temporary framework Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla decisione della Commissione europea di prorogare per ulteriori 6 mesi il Temporary framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024, la richiesta del ministero del Lavoro all’Ue di autorizzare l’estensione della durata dell’esonero contributivo, per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale, seguirà una procedura più rapida e semplificata". E' il commento il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. "L’agevolazione, introdotta dalla legge n. 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021), prevede con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente un esonero contributivo del 30 per cento in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud", aggiunge. (Rin)