Zambia: Fmi sblocca 184 milioni di dollari per seconda revisione linea di credito estesa

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raggiunto un accordo a livello di personale con lo Zambia sulla seconda revisione della sua linea di credito estesa, sbloccando altri 184 milioni di dollari previa approvazione del consiglio Fmi. In una nota, l'istituto afferma di aver accolto con favore il memorandum d'intesa siglato dal governo di Lusaka con i suoi creditori ufficiali e le discussioni in corso con i creditori privati ​​per raggiungere un accordo sulla ristrutturazione del debito, aggiungendo che lo Zambia potrebbe aver bisogno di restringere ulteriormente la politica monetaria per contenere le pressioni inflazionistiche e che la creazione di riserve migliorerebbe la resilienza esterna del paese dell’Africa meridionale. Lunedì scorso lo Zambia ha subito una grave battuta d’arresto nei suoi sforzi di ristrutturazione del debito dopo che il governo ha dichiarato che un accordo rivisto per l'emissione di 3 miliardi di dollari di Eurobond non può essere attuato in questo momento a causa delle obiezioni dei creditori ufficiali, inclusa la Cina. (Res)