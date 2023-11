© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla presentazione del volume "La grande Roma dei Tarquini".Roma, Palazzo Valentini - Sala Consiliare Città Metropolitana, via IV Novembre 119a (ore 16:30)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci, con il Presidente del Municipio V Mauro Caliste e la vicepresidente dell'Ecomuseo Casilino Stefania Ficacci, partecipa alla presentazione del libro "Le strade della cultura", la prima guida turistica e culturale del Municipio Roma V.Roma, Casa della Cultura di Villa De Sanctis, via Casilina 665 (ore 17)- L'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'evento "HELP ho finito le medie!, Salone dell'orientamento per la scelta della Scuola Superiore" promosso dal Municipio Roma X.Roma, PalaFijlkam, piazzale della Stazione di Castel Fusano - Lido di Ostia (ore 17:30) (segue) (Rer)