Mps: Barelli (FI), bene governo su cessione azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I mercati sono sicuro apprezzeranno l’iniziativa del Mef di avvio alla cessione delle quote azionarie possedute del Monte dei Paschi di Siena. Per salvare dal fallimento l’istituto bancario e tutelare i cittadini fu necessario l’intervento dello Stato". Lo afferma in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Ora bene fa il governo a privatizzare ciò che per Forza Italia deve invece tornare al mercato. Dopo i pareri lusinghieri all’Italia delle società di rating, l’iniziativa del ministro Giorgetti verrà accolta positivamente dal sistema finanziario internazionale", conclude.(Com)