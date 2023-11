Medio Oriente: familiari degli ostaggi incontrano Gabinetto di guerra israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziato un incontro tra i familiari degli ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre e il Gabinetto di guerra di Israele. Lo riferisce il quotidiano “Haaretz”, ricordando che i familiari hanno prima manifestato davanti alla Knesset (Parlamento) per chiedere alla dirigenza politica di non approvare una legislazione che preveda la pena di morte per i responsabili dei rapimenti. Allo stesso tempo hanno chiesto che proseguano le operazioni per arrivare alla liberazione degli ostaggi. All’interno della Knesset hanno reagito alle richieste i membri del partito di estrema destra Otzma Yehudit. Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale, Tzvika Fogel, deputato di Otzma Yehudit, ha dichiarato che chiunque sia contro la legge in iter di approvazione sta rappresentando “Hamas più che lo Stato di Israele”.(Res)