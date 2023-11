Governo: De Luca, Meloni brava e brillante ma viene da nella politica politicante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Caivano "è in atto un passeggio di ministri del governo, stanno tutti lì. Ho incontrato Meloni e le ho detto: abbiamo 23 milardi di fondi di coesione bloccati, ma vuoi capire che si rallenta l'Italia?" Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa per presentare il suo libro "Nonostante il PD", moderata da Paolo Del Debbio, a Milano. "Ho avuto la sensazione di un'esponente politica intelligente, vivace, brava e brillante, ma formatasi a Roma nella scuola della politica politicante. Io parlavo di tempi amministrativi e lei seguiva e non seguiva, non è materia sua. Con la Meloni abbiamo assistito a un altro paradosso tutto italiano: l'elogio contemporaneo della coerenza e dell'incoerenza". Meloni ha vinto "perché è stata coerente, Fratelli d’Italia è l'unica forza politica che ha fatto l'opposizione e non si è inquinata governando l'Italia. Adesso che sta al governo sta facendo esattamente il contrario di quello che diceva. Parla d'Europa e poi va a braccetto con Von der Leyen dice, la Fornero doveva essere distrutta, e le accise tagliate...", ha concluso De Luca. (Rem)