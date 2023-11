Ue: Pichetto, con proroga Commissione restano strumenti sostegno energetico per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione della Commissione Ue di prorogare alcuni aiuti di Stato previsti in ambito energetico va nella direzione auspicata dal nostro Paese. Questo ci consentirà di mantenere inalterati alcuni importanti strumenti, necessari ancora oggi per sostenere famiglie e imprese nella difficile congiuntura energetica ed economica". Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando la decisione della Commissione europea di estendere alcune misure previste dal Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato. (Rin)