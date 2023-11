Medio Oriente: domani vertice straordinario virtuale dei Paesi Brics sulla situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, in qualità di presidente di turno del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), presiederà domani, 21 novembre, una riunione congiunta straordinaria sulla situazione in Medio Oriente a Gaza. Lo rende noto la presidenza di Pretoria in un comunicato. I leader dei Paesi Brics si uniranno all'incontro straordinario virtuale con i leader dei Paesi che di recente hanno aderito al gruppo (Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti). Il presidente Ramaphosa terrà un discorso di apertura della riunione, durante la quale i rappresentanti degli Stati membri e quelli invitati rilasceranno anche dichiarazioni nazionali sull’attuale crisi umanitaria a Gaza. All’incontro virtuale parteciperà il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Al termine del vertice si prevede che i leader adottino una Dichiarazione congiunta sulla situazione in Medio Oriente, con particolare riferimento a Gaza. (Res)