Medio Oriente: Tajani partecipa a riunione virtuale dei ministri degli Esteri Ue

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato oggi in videoconferenza alla riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell'Unione europea sul Medio Oriente. "Fermare la crisi umanitaria, rilascio incondizionato ostaggi e de-escalation, le priorità del governo italiano. Continua il lavoro con i Paesi della regione per trovare la pace in Medio oriente", scrive Tajani sulla sua pagina X (ex Twitter). (Res)