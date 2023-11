Medio Oriente: Schlein, serve cessate il fuoco umanitario e soluzione due popoli due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo non partire da un pensiero ai diritti negati" ai giovani a partire "da quelli sotto le bombe a Gaza e a quelli rapiti dall'organizzazione terroristica di Hamas". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso dell'iniziativa del partito "Infanzia e adolescenza. Stare dove cresce il futuro". "Non è possibile continuare a vedere cadere le bombe sulle scuole, sugli ospedali, sulle ambulanze", occorre continuare a chiedere "un cessate il fuoco umanitario" e ricominciare a parlare di una "soluzione pacifica e politica" quella "di due popoli e due Stati", ha aggiunto. (Rin)