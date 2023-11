© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden sta lavorando “costantemente” per un accordo che consenta la liberazione degli ostaggi catturati da Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Crediamo che un accordo sia più vicino che mai: siamo speranzosi, ma abbiamo ancora del lavoro da fare”, ha detto. (Was)