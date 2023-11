Medio Oriente: Casa Bianca, nel fine settimana altri 100 camion di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 100 i camion carichi di aiuti umanitari che sono arrivati nella Striscia di Gaza nel corso del fine settimana, nelle giornate del 18-19 novembre. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Continuiamo a lavorare per garantire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile: i camion arrivati nel fine settimana hanno trasportato circa 800 galloni di carburante per i generatori degli ospedali”, ha detto. (Was)