- Il numero di cittadini statunitensi che sono riusciti a lasciare la Striscia di Gaza passando attraverso il valico di Rafah, in Egitto, è salito a 800. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)