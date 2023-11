Campania: Fontana, il vantaggio di De Luca è non essere un politico ideologizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vantaggio del presidente della accampania Vincenzo De Luca "è che non è un politico ideologizzato". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine della conferenza stampa del suo omologo campano per presentare il suo libro "Nonostante il PD", moderata da Paolo Del Debbio, a Milano. Le scelte "le fa veramente perché ci crede, non perché deve cercare di sfruttare il vantaggio politico che dire certe cose può comportare. E questa è la cosa che io apprezzo di lui e che credo, anche se meno di lui, sia anche una mia caratteristica", ha proseguito Fontana. Quello di De Luca "è un libro che sicuramente leggerò e che affronta molti dei temi che condivido e sui quali sono assolutamente d'accordo. Credo che il problema dei giovani e del Sud sono dei problemi su cui non si può prescindere", ha concluso Fontana. (Rem)