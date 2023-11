Sanità: al San Camillo riqualificazione del pronto soccorso pediatrico grazie alla As Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha visitato questa mattina il Pronto Soccorso Pediatrico dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, in occasione della "Giornata mondiale dei diritti per l'infanzia". Oltre a Pellegrini c'era anche la calciatrice giallorossa Camelia Ceasar e una delegazione del club composta da dalla Chief of Financial Planning & Controlling Annamaria Rabuano, dalla Responsabile relazioni istituzionali progetto stadio As Roma Lucia Bernabè. Grazie al supporto della As Roma e al contributo degli stakeholders del Community Network giallorosso, l'interno del Pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale romano è stato interessato da un'operazione di restyling degli ambienti, con l'obiettivo di rendere meno traumatico l'impatto per i piccoli pazienti ricoverati. (segue) (Com)