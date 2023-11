Medio Oriente: Casa Bianca su tensioni tra Israele e Hezbollah, non vogliamo escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non vogliono una escalation regionale nel quadro del conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Interpellato sulla visita odierna in Israele del coordinatore della Casa Bianca per la sicurezza energetica, Amos Hochstein, organizzata alla luce delle tensioni al confine tra Israele e Libano, Kirby ha affermato che “aprire un secondo fronte a Nord non è nell’interesse di nessuno, meno che mai del popolo israeliano”. (Was)