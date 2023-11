Medio Oriente: in arrivo a Gaza il primo ospedale da campo, continuano i bombardamenti israeliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno dei combattimenti tra le forze in campo nell'exclave palestinese, è stata coinvolta la clinica dell'organizzazione Medici senza frontiere (Msf) a Gaza City, colpita da colpi di artiglieria attribuiti alle Forze di difesa israeliane (Idf). "Un muro è stato abbattuto e una parte dell'edificio è stata inghiottita dal fuoco, mentre attorno ad essa si svolgevano pesanti combattimenti", ha spiegato la stessa organizzazione su X (ex Twitter), chiedendo la fine dei combattimenti nella zona. Inoltre, per la prima volta dalla scorsa settimana, le Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato un lancio di razzi su Tel Aviv. I lanci di razzi di Hamas, seppur rallentati nell'ultimo periodo, sono rimasti regolari da quando Israele ha cominciato le operazioni di terra a Gaza alla fine di ottobre. (segue) (Res)