Medio Oriente: in arrivo a Gaza il primo ospedale da campo, continuano i bombardamenti israeliani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al livello internazionale, il re della Giordania, Abdullah II, ha incontrato ad Amman l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Durante l'incontro, il re giordano ha sottolineato la necessità di "lavorare intensamente per porre fine alla guerra contro Gaza e all'assedio imposto su di essa e premere per la consegna di cibo, medicine, acqua e carburante". Inoltre, Abdullah II ha messo in guardia "dagli effetti catastrofici dell'odiosa guerra in corso, che sta uccidendo civili innocenti e indifesi", e "dalla continua escalation e dalla violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania", sottolineando che "l'unico modo per risolvere il conflitto israelo-palestinese è la soluzione a due Stati, che garantirebbe stabilità e sicurezza per tutti". Da parte sua, secondo quanto riferito dall'emittente del Regno "Al Mamlaka", Borrell ha sottolineato la necessità di "proteggere i civili a Gaza" e l'importanza del "ruolo della Giordania nello sviluppo di un orizzonte politico per raggiungere la pace basata sulla soluzione a due Stati". (segue) (Res)