Medio Oriente: in arrivo a Gaza il primo ospedale da campo, continuano i bombardamenti israeliani (6)

- Proseguono inoltre le trattative indirette tra Israele e Hamas per liberare gli ostaggi e giungere a un cessate il fuoco. Borrell ha infatti incontrato a Doha anche il premier e ministro degli Affari esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, che ha ribadito i continui sforzi del suo Paese per mediare il rilascio dei prigionieri, nonostante le "difficoltà" derivanti dall'escalation dell'aggressione contro Gaza. L'alto funzionario del Qatar ha espresso apprezzamento per l'appello dell'alto rappresentante Ue a garantire l'accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza e per i suoi sforzi per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulle pause umanitarie. Il primo ministro ha inoltre sottolineato la drammaticità della situazione esprimendo il suo rammarico per il silenzio della comunità internazionale sui massacri che colpiscono i civili, soprattutto minori e donne, oltre a colpire strutture civili e umanitarie. Al Thani ha evidenziato la necessità di fermare immediatamente i bombardamenti, le operazioni di rappresaglia e gli attacchi indiscriminati sulla Striscia di Gaza, ma anche di revocare l'assedio imposto da anni. (segue) (Res)