Medio Oriente: in arrivo a Gaza il primo ospedale da campo, continuano i bombardamenti israeliani (7)

- Dall'inizio delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza lo scorso 7 ottobre, almeno 13.300 persone sono state uccise, di cui più di 5.600 minori. Sono dati difficilmente verificabili, in quanto anche il ministero della Salute palestinese a Gaza gestito da Hamas non è in grado di aggiornare regolarmente il bilancio ufficiale delle vittime a causa del collasso del sistema sanitario che raccoglieva i dati necessari a questo scopo. Da parte israeliana, sono almeno 65 i militari israeliani uccisi nell'offensiva di terra di Israele a Gaza e 352 dall'inizio delle operazioni israeliane. I civili israeliani uccisi nell'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico sono invece circa 1.200. (Res)