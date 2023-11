Sicurezza: Sisto, serve un processo di rivalutazione del bene della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel contrasto alla violenza sulle donne, le norme da sole non possono bastare. Il prossimo passaggio della normativa antiviolenza in Senato è un passo in avanti, certo, ma resta un grande problema di 'rivalutazione del bene-vita', troppo facilmente aggredito e purtroppo soppresso. Serve un grande impegno culturale da condurre con scuole, famiglie, parrocchie, e da portare avanti soprattutto sui social. Bisogna agire nei luoghi di aggregazione dei ragazzi e creare, senza fermarsi mai, una nuova sensibilità. Questo è il punto da cui partire. È dimostrato che, concentrandosi solo sulla sanzione , si rischia di arrivare sempre troppo tardi". Lo ha detto a Radio 24 il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. "L'ultimo provvedimento del governo sulla sicurezza - ha proseguito Sisto - rientra nel novero del 'diritto penale utile', che cerca di evitare alcune impunità di fatto che si sono create nella quotidianità , come le borseggiatrici nei mezzi pubblici sempre in stato di gravidanza, i blocchi stradali, gli occupanti abusivi di immobili, le truffe verso gli anziani e le aggressioni alle Forze dell'ordine. Con questo provvedimento saranno evitati questi luoghi di 'minore resistenza' per la illegalità. Sia chiaro : tutto questo non collide, anzi si accompagna al percorso di riforme tese a garantire il giusto processo". (Rin)