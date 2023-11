Usa: New York, imprese argentine quotate in borsa in forte rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato finanziario statunitense ha salutato con euforia la vittoria del leader ultraliberista Javier Milei alla presidenza dell'Argentina. Le azioni delle imprese quotate alla Borsa di New York hanno iniziato le trattative con forti incrementi, a partire dalla compagnia energetica pubblica Ypf, arrivata fino al 42 per cento e stabilizzatosi attorno al 32 per cento. Attesa c'è per la riapertura della Borsa argentina, chiusa oggi per ferie. Milei ha ribadito oggi di voler privatizzare alcune delle più note aziende pubbliche del Paese. "Tutto ciò che può finire nelle nani del settore privato sarà nelle mani del settore privato", ha detto il leader de La libertà avanza (Lla) in una serie di interviste radio, concesse nelle ore successive alla vittoria. In cima alla lista c'è la principale azienda energetica, la Ypf (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A.). "Da quando il signor Axel Kicillof (governatore della provincia di Buenos Aires) ha deciso di nazionalizzarla, il degrado cui è stata sottoposta in termini di risultati ha fatto sì che vale meno di quando la si è espropriata", ha detto Milei secondo cui la prima cosa da fare sarà "ricomporla". "Nel processo di transizione che stiamo pensando sulla questione energetica, Ypf ha un ruolo importante. La si mette a creare valore perché la si possa vendere in una maniera proficua per gli argentini". (Abu)