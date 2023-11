Medio Oriente: Israele richiama l'ambasciatore in Sudafrica per consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha richiamato oggi il proprio ambasciatore in Sudafrica per consultazioni, dopo che il governo sudafricano ha chiesto alla Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto contro il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, entro metà dicembre. Lo ha annunciato su X (ex Twitter) un portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Lior Haiat, spiegando che la decisione è stata presa alla luce delle "ultime dichiarazioni del Sudafrica". (Res)