Ue: Consiglio fornisce orientamenti politici per visione a lungo termine aree rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha approvato le conclusioni su una visione a lungo termine per le zone rurali dell'Ue, fornendo orientamenti politici alla Commissione e agli Stati membri volti a promuovere ulteriormente la prosperità, la resilienza e il tessuto sociale delle zone e delle comunità rurali. "La serie di conclusioni, approvate all'unanimità dai ministri dell'Agricoltura dell'Ue, riconosce il contributo fondamentale delle zone rurali alla forza economica dell'Ue, alla transizione verde e digitale e all'azione per il clima", si legge in una nota rilasciata dal Consiglio dell'Ue. Inoltre, le conclusioni sottolineano il ruolo delle zone rurali nel garantire la sostenibilità e la sicurezza alimentare e nel preservare il patrimonio culturale delle comunità locali, oltre che evidenziare l'importanza dell'agricoltura, anche per garantire l'autonomia strategica aperta dei sistemi alimentari dell'Ue e ridurre le dipendenze esterne. Le conclusioni approvate, continua la nota, evidenziano la complessità e la diversità delle aree rurali, sottolineando le sfide particolari che molte di queste aree devono affrontare, come il declino e l'invecchiamento della popolazione, il divario di genere, la connettività limitata, le infrastrutture sottosviluppate o la mancanza di adeguate opportunità di lavoro. In risposta alle diverse sfide, il Consiglio chiede "un approccio olistico sviluppato in collaborazione con i cittadini rurali, con l'impegno delle autorità e delle comunità locali e regionali". (segue) (Beb)