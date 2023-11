Ue: Consiglio fornisce orientamenti politici per visione a lungo termine aree rurali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri sottolineano anche l'importanza della transizione digitale, dell'innovazione e della connettività, compresa la copertura della banda larga. A questo proposito, le opportunità di formazione e lo sviluppo delle competenze digitali sono definite "cruciali". Nelle conclusioni, viene inoltre riconosciuta l'importanza degli investimenti provenienti da fonti comunitarie, nazionali, regionali e locali, per realizzare la visione a lungo termine. "La razionalizzazione dei finanziamenti contribuirebbe ad affrontare la scarsa disponibilità di servizi pubblici e a migliorare le infrastrutture e la connettività. In questo contesto, dovrebbero essere coinvolte tutte le politiche e gli strumenti dell'Ue, contribuendo con le risorse adeguate a sostenere le zone rurali", si legge ancora nel comunicato. Inoltre, anche "la coerenza e le sinergie delle politiche e degli strumenti dovrebbero essere rafforzate in questo senso". Per assicurarsi che i finanziamenti siano utilizzati in modo ottimale, i ministri invitano la Commissione a istituire uno strumento di monitoraggio per valutare i finanziamenti dell'Ue a sostegno delle zone rurali e a stabilire una procedura per garantire la coerenza e le sinergie tra le politiche e gli strumenti europei pertinenti. (segue) (Beb)