Ue: Consiglio fornisce orientamenti politici per visione a lungo termine aree rurali (3)

- Le conclusioni riconoscono anche che i cambiamenti demografici stanno avendo un impatto negativo sulle zone rurali, portando anche allo spopolamento. I ministri chiedono quindi soluzioni per attirare i giovani, compresi i giovani agricoltori, nelle zone rurali, compresa la facilitazione dell'accesso dei giovani ai finanziamenti e alla terra, l'offerta di diverse opportunità di lavoro e di formazione e il loro coinvolgimento nel processo decisionale locale. Altro aspetto sociale incluso nel documento approvato, è il ruolo delle donne. Il Consiglio ritiene infatti che siano necessarie misure di sostegno per contribuire a creare nuove opportunità di lavoro e coinvolgere maggiormente le donne nel processo decisionale. Anche la partecipazione paritaria delle donne all'agricoltura è un obiettivo importante sottolineato dai ministri a questo proposito. Per contribuire a promuovere la resilienza e la prosperità delle zone rurali dell'Ue, infine, il Consiglio invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di sviluppare la visione in una strategia rurale dell'Ue a pieno titolo, con un approccio globale e flessibile e indicatori pertinenti. Inoltre, "il Consiglio incoraggia gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente nel Patto rurale e a sviluppare strategie e piani d'azione a livello nazionale, regionale e locale a beneficio delle zone rurali". (Beb)