Lombardia: “Giornata della montagna” da record, boom di visitatori

- Un flusso continuo per l'intera giornata e code lunghissime, in serata, per la "pizzoccherata" e le visite al 39esimo piano del belvedere di Palazzo Lombardia. Grande successo, dunque, per l'iniziativa di Regione Lombardia "La montagna echeggia in città" che ha proposto dibattiti, stand turistici ed enogastronomici e attività sportive tutte dedicate alle vette regionali. "L'appuntamento di oggi - ha commentato il presidente Attilio Fontana, che ha chiuso l'evento degustando pizzoccheri e un calice di rosso della Valtellina - dimostra che c'è sempre maggiore partecipazione agli eventi organizzati nella nostra piazza e nel caso specifico a quello dedicato alle montagne della Lombardia". "Sono davvero soddisfatto - ha chiosato l'assessore regionale Massimo Sertori, ideatore e organizzatore dell'evento - perché siamo riusciti a comunicare a moltissime persone il valore strategico e il significato della montagna". "La battaglia di Regione Lombardia per l'autonomia è anche per la montagna, un territorio che ha bisogno di un'attenzione particolare. L'assessorato alla Montagna ha già dato prova di cosa significhi questo percorso concretamente. Con la riforma sulle derivazioni idroelettriche abbiamo infatti permesso che quelle risorse rimanessero sulla montagna a disposizione degli enti locali e dei loro bisogni". Lo ha detto Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale. (segue) (Com)