Lombardia: “Giornata della montagna” da record, boom di visitatori (2)

22 luglio 2021

- "Andiamo avanti su questa linea - ha aggiunto Piazza -. Sono proprio i territori montani i primi protagonisti di una riforma che vede le aree interne della nostra regione principali destinatarie delle risorse e di attenzione dal punto di vista normativo". "La montagna è anche occasione di crescita anche per giovani e l'imprenditoria giovanile - ha concluso Piazza -. Un felice connubio tra luoghi con qualità della vita, forte cultura identitaria e oggi forti prospettive legate alla valorizzazione del turismo, delle filiere alimentari, all'enogastronomia. Ma anche l'industria manifatturiera che ha bisogno di tutti i servizi e le infrastrutture necessarie per svilupparsi ulteriormente". Montagna e sport è il binomio su cui si è focalizzata Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. "Questa occasione - ha raccontato Lara Magoni - ci porta inevitabilmente a proiettare il nostro sguardo al futuro della montagna e soprattutto, al grande appuntamento internazionale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. "L'evento a cinque cerchi non sarà, quindi, solo un traguardo straordinario, ma un punto di partenza per creare nuove opportunità per i nostri giovani, veri Ambassador e protagonisti di questa sfida. Avremo vinto le nostre Olimpiadi - ha sottolineato - se tutto ciò che sarà stato creato e messo a disposizione degli atleti, dal giorno dopo servirà a tutti gli sportivi e appassionati. Solo così, infatti, possiamo far crescere lo sport lombardo e l'attrattività per il nostro stupendo e variegato territorio (Com)