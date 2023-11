Etiopia-Francia: premier Ahmed a colloquio con Macron a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha avuto un colloquio bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron a margine della quinta riunione del Compact with Africa (Cwa) in corso a Berlino. "Sono lieto di incontrare il mio buon fratello Emmanuel Macron a margine del vertice del Compact with Africa. Le nostre relazioni rafforzate e la nostra cooperazione multiforme continuano ad essere ancorate alla fiducia e agli interessi reciproci per uno sviluppo duraturo", ha scritto Ahmed sulla sua pagina X (l'ex Twitter). (Res)