Veneto: Zaia, congratulazioni a Mionetto Valdobbiadene entrato nella top 100 "Wine spectator"

- Il Mionetto Valdobbiadene prosecco superiore docg luxury collection è entrato a far parte della prestigiosa lista che contiene i 100 migliori vivi di "Wine spectator". "Il mercato statunitense - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - è uno dei più importanti tra quelli esteri e che una cantina veneta debutti nella top 100 di 'Wine spectator', prestigiosa rivista americana del settore, segna un giorno che è destinato a essere ricordato per la Mionetto, protagonista di questo traguardo, ma anche per il Veneto e tutti coloro che lavorano con passione al successo nella nostra viticoltura. Esprimo le mie congratulazioni ai titolari e tutti quelli che hanno messo il loro impegno verso questo storico successo internazionale". (Rev)