Legge Bilancio: Malpezzi, emendamenti Pd per disagio giovanile

22 luglio 2021

- "Come gruppo del Pd in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza siamo partiti da una semplice domanda: come stanno i nostri bambini e ragazzi? La risposta è drammatica se guardiamo ai numeri, con un aumento esponenziale degli accessi ai pronto soccorso o ai posti disponibili in neuropsichiatria per problemi di autolesionismo, disturbi alimentari, depressione, ma è preoccupante se guardiamo all’età che si abbassa sempre di più, descrivendo un disagio ormai largamente diffuso". Lo ha detto Simona Malpezzi, senatrice del Pd e vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia all’iniziativa del Pd sull’infanzia che si sta svolgendo al Nazareno. "Abbiamo chiesto un’indagine conoscitiva sul tema non soltanto per avere un quadro di studio o una fotografia ma perché per noi, come legislatori, è importante costruire una proposta che possa servire per rispondere all’ emergenza, aumentando le strutture e gli aiuti, ma anche per intervenire sulla prevenzione. Come gruppo Pd della commissione abbiamo presentato degli emendamenti alla legge di bilancio per dare un primo segnale: un fondo per aumentare i servizi in neuropsichiatria e sostegni per garantire a più bambini e ragazzi possibile l’accesso all’attività sportiva che è uno strumento educativo importante precluso a troppi giovani. La politica metta insieme le risorse per fare rete", ha concluso ringraziando Michela Di Biase, capogruppo Pd in bicamerale, che ha costruito e coordinato l’iniziativa. (Rin)