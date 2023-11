Pd: De Luca, la domanda è cosa serve all'Italia, non al Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "non può fare a meno di una grande forza politica nazionale che dia sostanza e credibilità all'opposizione, ma che sia in grado di governare un Paese che è segnato da fratture profondissime: Nord, Sud ma anche infrastrutturali e occupazionali. Il problema è questo, che cosa serva all'Italia e non al Pd". Lo ha affermato Vincenzo De Luca, presidente di Regione Campania, a margine della conferenza stampa per presentare il suo libro "Nonostante il Pd", moderata da Paolo Del Debbio, a Milano, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se il Pd possa fare a meno della segretaria, Elly Schlein. Per il governatore della Campania, è indispensabile "un'opposizione autorevole, seria per avere una democrazia viva. Il Pd è importante da questo punto di vista, ma a oggi non è così". (Rem)