Medio Oriente: forze Israele attaccano centro di comando di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito oggi un centro di comando del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e altre sue postazioni nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e missili sul nord di Israele. Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter), spiegando di aver colpito anche una cellula che si preparava a compiere un attacco nell'area di Metulla. In precedenza, le sirene d'allarme erano suonate nel nord dello Stato ebraico, dopo che un razzo lanciato dal Libano era atterrato in un'area aperta vicino al kibbutz di Misgav Am. Secondo quanto reso noto dalle Idf, non c'è stata alcuna infiltrazione di droni nello spazio aereo israeliano. (Res)