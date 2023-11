Pd: De Luca, non si può andare avanti con un gruppo dirigente che rappresenta il nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non "si può andare avanti avendo un gruppo dirigente che per il 90 per cento rappresenta assolutamente il nulla né nei territori né nella società e come dico io spesso neanche sul piano della grammatica e della sintassi. Un gruppo dirigente deve avere un radicamento, un autorevolezza, deve avere un consenso, un rispetto, una stima, cioè deve proporsi in maniera credibile per governare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa per presentare il suo libro "Nonostante il PD", moderata da Paolo Del Debbio, a Milano. Il titolo del libro, "Nonostante il Pd" è "un titolo un po' provocatorio, essendosi formato negli ultimi anni un metodo di selezione in negativo, cioè più si perde e più si va avanti. Avendo conosciuto tanti dirigenti che anziché andare a lavorare pensavano di rompere le scatole, ho voluto dire in maniera molto sincera e con un linguaggio mio, quindi comprensibile alle persone normali, che in questo modo il Pd non fa molta strada", ha concluso De Luca. (Rem)