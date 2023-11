Ucraina: da Usa nuovi aiuti a Kiev per 100 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, per un valore di 100 milioni di dollari. In una nota, il Pentagono ha precisato che i nuovi aiuti includono sistemi per la difesa aerea, proiettili di artiglieria, armi anticarro e altre attrezzature militari. Nello specifico, gli Stati Uniti invieranno missili Stinger, sistemi missilistici Himars insieme alle relative munizioni, proiettili di artiglieria da 155 e 105 millimetri, missili teleguidati Tow, armi anticarro Javelin e At-4, circa tre milioni di munizioni di piccolo calibro, ed esplosivi. (Was)