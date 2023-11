Patto stabilità: fonti Ue, prossimo Ecofin straordinario il 7 dicembre, slitta la data del 23 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione straordinaria dell'Ecofin per lavorare sull'accordo sulla riforma del Patto di stabilità si svolgerà il prossimo 7 dicembre. A quanto si apprende da fonti Ue, i ministri delle Finanze europei si incontreranno per una cena al termine della riunione dell'Eurogruppo, prevista sempre per il 7 dicembre, e il giorno precedente la riunione dell'Ecofin, già fissata per l'8 dicembre prossimo. La nuova data fa quindi slittare la riunione a dicembre rispetto a quanto dichiarato al termine dello scorso Ecofin dalla ministra dell'Economia spagnola Nadia Calvino, che aveva parlato del 23 novembre come giornata possibile per una riunione straordinaria. (Beb)