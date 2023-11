Napoli: protocollo Comune Santa Lucia di Serino e Abc per "vie dell'acqua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Santa Lucia di Serino e l'Abc (Acqua bene comune), azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato delle acque, hanno siglato un protocollo d'intesa volto alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico. Tra gli obiettivi dell'accordo 'Le vie dell'acqua' c'è l'impegno ad attuare azioni che puntino a valorizzare il territorio inteso come vero e proprio "museo giardino storico del paesaggio" che ha nei siti storici di canalizzazione idraulica delle acque e nei siti artistici, religiosi, paesaggistici ed enogastronomici il punto di partenza per l'articolazione di itinerari tematici che possano essere strumento per una riscoperta turistica e culturale dei luoghi. Un vero e proprio 'museo diffuso' in cui leggere e apprezzare l'identità e la diversità del paesaggio, della cultura e delle tradizioni locali. In particolare attraverso il protocollo si intende promuovere a livello nazionale e internazionale l'acquedotto Augusteo di Serino, la fonte pubblica 'Cisterna' di Santa Lucia di Serino e i numerosi lavatoi storici ad essa connessi, ma anche la Piscina Mirabilis, situata nel territorio del comune di Bacoli, punto d'arrivo del lunghissimo corso del 'Fontis Augustei Aquaeductum', l'acquedotto romano detto del 'Serino': un mondo di paesaggi naturali e fluviali, di arte, di cultura, di sapori e di personaggi storici che hanno legato il loro nome e le loro opere a questi territori, con una particolare attenzione alla Casa museo di San Giuseppe Moscati, situata nel comune di Santa Lucia di Serino. (segue) (Ren)