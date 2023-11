Liberia: Boakai si prende la rivincita su Weah, si conclude la carriera presidenziale dell'ex stella del calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ce l'ha fatta a conquistare un secondo mandato come presidente della Liberia George Weah, scalzato di poco dal leader di opposizione Joseph Boakai che ha ottenuto il 50,8 per cento dei voti contro il suo 49,1. Si conclude così la carriera presidenziale dell'ex stella del calcio di Milan e Paris Saint Germain, eletto nel 2017 dopo un ballottaggio che ha visto affrontarsi gli stessi protagonisti di oggi con esito inverso: con la vittoria proclamata dalla Commissione elettorale, Boakai si prende di fatto una simbolica rivincita dopo la tornata elettorale di sei anni fa, quando da vicepresidente uscente fu battuto da Weah, scelto per la massima carica da tre quinti dei votanti (oltre il 61 per cento). "È tempo di eleganza nella sconfitta", ha dichiarato Weah riconoscendo l'esito del voto, osservando che se la sua Coalizione per un cambiamento democratico (Cdc) "ha perso le elezioni, la Liberia ha vinto", in riferimento alla fragile transizione verso la democrazia affrontata dal Paese africano dopo l'ultima guerra civile, conclusa nel 2003. Un'anteprima del confronto con Boakai si era avuta al primo turno, tenuto il 10 ottobre, quando Weah aveva ottenuto il 38,4 per cento dei voti, mentre Boakai si era fermato al 28,8 per cento. (segue) (Res)