Liberia: Boakai si prende la rivincita su Weah, si conclude la carriera presidenziale dell'ex stella del calcio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente eletto, 78 anni, è membro del Partito dell’Unità, formazione di centrodestra al quale è iscritta anche l'ex presidente Ellen Johnson Sirleaf, prima donna a ricoprire la carica nel Paese. È in ticket con lei che nel 2005 Boakai diventa vicepresidente, carica che conserverà fino al 2018 prima di tentare per la prima volta la strada della presidenza. Diacono battista, negli anni Ottanta Boakai è stato anche ministro dell'Agricoltura e ha collaborato come consulente con la Banca mondiale prima di dirigere la Compagnia liberiana per la raffinazione petrolifera, tutte esperienze che insieme alla laurea in economia aziendale hanno contribuito a rafforzarne l'immagine politica in una fase - dopo il golpe del 1980 - in cui una malconcia classe politica tentava di rassicurare i liberiani sulla volontà di ricostruzione nazionale. A urne chiuse, il presidente della Commissione elettorale Oscar Bloh ha riconosciuto la "sportività" del presidente uscente Weah, sottolineando il suo appello a lavorare insieme. "Dobbiamo congratularci tutti con lui per aver ammesso la sconfitta ed aver invitato tutti ad unirsi", ha dichiarato citato da "Rfi". "Questo rafforza davvero la nostra democrazia, penso che sia davvero positivo per il nostro Paese. La Liberia sta diventando un faro di speranza per la democrazia in Africa", ha detto ancora. (segue) (Res)