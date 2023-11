Liberia: Boakai si prende la rivincita su Weah, si conclude la carriera presidenziale dell'ex stella del calcio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la campagna elettorale il presidente eletto ha giocato la carta dell'esperienza e ha sostenuto che i principali problemi in Liberia siano collegati alla mancanza di una leadership forte, di trasparenza e, più in generale, a scelte che hanno portato il Paese "sulla cattiva strada". Nel corso di un'intervista rilasciata alla "Bbc" durante la campagna elettorale, Boakai - che i detrattori hanno soprannominato "Sleepy Joe" (lo stesso soprannome attribuito a Joe Biden da Donald Trump) perché sorpreso a dormire in occasione di alcuni eventi pubblici - ha detto di volersi concentrare sul contrasto alla corruzione e sul potenziamento del settore agricolo, lavorando per contenere i costi alimentari e lo stato delle infrastrutture stradali del Paese. "Il primo passo per salvare la Liberia era toglierla a queste persone. È stata salvata. La prossima è affrontare i problemi che incombono sul Paese", ha detto Boakai, dicendosi pronto anche a rivedere le concessioni minerarie sulle ricche riserve liberiane di diamanti, oro, minerali di ferro e legname, tutti beni di cui i cittadini liberiani "non hanno finora beneficiato". "Il settore minerario è stato uno dei problemi di questo Paese: ho visto le nostre risorse sfruttate e la vita delle persone peggiorare", ha detto il neo-eletto promettendo che esaminerà da vicino il settore. Diverse società operano nel settore minerario in Liberia, tra cui ArcelorMittal e Bao Chico Resources nelle concessioni minerarie di minerale di ferro, Bea Mountain Mining e Avesoro Resources, che gestisce la prima miniera d'oro commerciale della Liberia. (segue) (Res)