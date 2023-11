Liberia: Boakai si prende la rivincita su Weah, si conclude la carriera presidenziale dell'ex stella del calcio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i toni cordiali manifestati ad urne chiuse, in campagna elettorale Boakai non ha perso occasione per criticare il suo principale avversario sul mancato mantenimento delle promesse elettorali. L'ex vice di Sirleaf ha cavalcato l'onda della disillusione popolare per gli insuccessi registrati dall'amministrazione Weah nel programma di riduzione della povertà, o nell'impegno - di fatto mai mantenuto - di portare avanti i lavori della Commissione per la verità e la riconciliazione, tribunale istituito nel 2005 per perseguire i colpevoli di crimini di guerra durante le due guerre civili combattute tra il 1989 e il 2003. Ma l'amministrazione uscente è stata segnata soprattutto da uno scandalo di corruzione che ha portato gli Stati Uniti ad applicare sanzioni contro tre familiari di Weah, caso nel quale hanno pesato le dichiarazioni rilasciate ad aprile scorso dall’ambasciatore statunitense a Monrovia, Michael McCarthy. Al termine di una missione di diverse settimane svolta in Liberia, il diplomatico aveva denunciato il mancato versamento a diversi ospedali liberiani dei 100 mila dollari di fondi stanziati da Washington per il 2022. Nel citare un "blocco delle risorse" a livello istituzionale, in un comunicato McCarthy aveva puntato il dito in particolare contro i parlamentari, il ministro della Sanità e il ministro dell'Interno, ricordando che, in base al bilancio approvato in parlamento a Monrovia, lo stesso governo liberiano prevedeva per quell'anno fondi pari a 65 milioni di dollari, mentre in realtà i servizi pubblici “stanno morendo”. (segue) (Res)