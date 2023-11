Caso Cecchettin: R. La Russa e Sisler, ha lasciato sgomenta tutta l'Italia, intervenire con tutte le nostre forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di Giulia Cecchettin “ha lasciato sgomenta tutta l'Italia, una ferita straziante frutto di un'inaccettabile violenza maschile. Giulia è la centotreesima vittima di femminicidio nel nostro Paese dall'inizio dell'anno, dobbiamo intervenire con tutte le nostre forze affinché questa lunga scia di violenza abbia fine". Lo comunicano in una nota Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile e il senatore Sandro Sisler. "È necessario che gli uomini siano i primi protagonisti nella lotta ai femminicidi: per questo motivo, chiediamo che sabato e domenica in tutti i campi da calcio italiani, dalla serie A all'ultima categoria, si rispetti un minuto di silenzio per ricordare Giulia e, dove possibile, venga proiettata la sua foto sui maxischermi. Un momento di consapevolezza maschile che non deve essere relegato soltanto alla giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, ma che deve essere riproposto ogni domenica in ricordo di tutte le vittime di questo tragico fenomeno", precisano. "Un'iniziativa ripetuta ogni settimana che deve spingere tutti gli uomini a riflettere sul rapporto con le donne e sulle proprie responsabilità", concludono gli esponenti Fratelli d'Italia. (Com)