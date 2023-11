Energia: Venier (Snam), rigassificatore Ravenna disponibile nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rigassificatore di Ravenna sarà “disponibile per il 2025”. Lo ha detto Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam, all’assemblea pubblica di Proxigas. “Il rigassificatore di Piombino ha tutta la capacità venduta al 100 per cento per i prossimi 12 mesi”, ha sottolineato Venier, aggiungendo che “la capacità venduta per i prossimi due anni è del 95 per cento e per il prossimi 17 anni dell’87 per cento”. “L’abbiamo messo in piedi in sei mesi ha detto Venier - un tempo record”. “Ravenna è una soluzione più complessa”, ha continuato l’Ad di Snam, spiegando che conta di chiudere i lavori entro la fine dell’anno prossimo. (Rin)