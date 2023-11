Piemonte: Cirio su protocollo Casellati, servirà per velocizzare anche lavori ospedale Pellerina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviamo in un Paese troppo complicato, con troppa produzione normativa e troppe leggi contrastanti tra loro che creano difficoltà nella vita di tutti i giorni dei cittadini e delle imprese. Oggi grazie a questo atto, insieme al governo, riusciamo a fare il primo passo verso una semplificazione reale delle leggi della Regione che servirà innanzitutto per scuole e ospedali, penso ad esempio alla Pellerina. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della firma del protocollo con sulla semplificazione normativa con il ministro Casellati. "Si parte con ciò che è più utile ai cittadini e di conseguenza occorre farlo in fretta - ha continuato Cirio -. (segue) (Rpi)