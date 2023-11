Piemonte: Cirio su protocollo Casellati, servirà per velocizzare anche lavori ospedale Pellerina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li facciamo con i soldi dell'Europa, e quindi dobbiamo farli nei tempi giusti e le norme sono troppo complesse: lo strumento di questo protocollo ci permette di semplificarle. La prima applicazione pratica è un tavolo tecnico: vogliamo approvare una legge regionale per accelerare la costruzione di ospedali e scuole finanziati dal Pnrr, dove abbiamo tempi contingentati da rispettare, che preveda una serie di deroghe alle normative regionali. Ma poiché dobbiamo essere attenti a non toccare le norme statali, il tavolo sarà utile per questo lavoro. Sarà una legge a scadenza, valido solo per la realizzazione delle opere del Pnrr, e sarà il primo banco di prova del nuovo tavolo tecnico-giuridico con il governo", ha concluso Cirio. (Rpi)