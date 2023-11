Energia: Gallo (Italgas), distribuzione intelligente gas è centrale in transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete di distribuzione per avere un ruolo "deve diventare intelligente, flessibile e digitale”. Lo ha detto Paolo Gallo, Amministratore delegato di Italgas, all’assemblea pubblica di Proxigas. Gallo ha aggiunto che questo percorso, già intrapreso da anni Italgas, è necessario per poter accogliere “il futuro della molecola verde che sarà fatta da biometano, idrogeno e gas sintetici”. In questo senso, secondo Gallo, va l’accordo fatto da Italgas e Coldiretti per lo sviluppo del biometano. (Rin)