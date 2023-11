Medio Oriente: Medici senza frontiere accusa esercito israeliano, "colpita la nostra clinica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La clinica dell'organizzazione Medici senza frontiere (Msf) a Gaza City è stata colpita questa mattina da colpi di artiglieria attribuiti alle forze israeliane. A riportare la notizia è stata la stessa organizzazione su X (ex Twitter), spiegando: "Un muro è stato abbattuto e una parte dell'edificio è stata inghiottita dal fuoco mentre attorno ad essa si svolgevano pesanti combattimenti". "Un carro armato israeliano è stato visto per strada", ha proseguito Msf, indicandolo come mezzo probabilmente coinvolto nei combattimenti che hanno colpito accidentalmente la clinica. "Un membro dello staff di Msf e 20 parenti si trovano in clinica e sono in estremo pericolo. Non conosciamo il loro stato. Chiediamo urgentemente la fine dei combattimenti nella zona", ha riferito Msf su X, aggiungendo che oltre 50 altre persone "si trovano negli edifici vicini e un ferito necessita di cure mediche". (Res)