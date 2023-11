Elezioni: Baldino (M5s), parte sperimentazione voto online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Viminale ha reso noto che il 13 e 14 dicembre 2023 sarà realizzata la prima simulazione di voto online per le consultazioni elettorali. Finalmente, dopo circa quattro anni e svariate resistenze, si dà attuazione a una norma voluta dal Movimento cinque stelle nel governo Conte II con la legge di Bilancio 2020, che ha previsto anche il fondo economico necessario". Lo afferma la deputata Vittoria Baldino, vicepresidente del gruppo M5s alla Camera, che aggiunge: "E' una sperimentazione che avevamo pensato e strutturato come primo passo per poi approvare la legge per consentire ai fuorisede di partecipare alle elezioni con modalità sicure e innovative. Purtroppo, nonostante gli impegni e le belle parole dei partiti di maggioranza, il governo lo ha impedito pretendendo con un emendamento di lanciare la palla in tribuna trasformando le varie proposte di legge, tra cui quella del M5s, in una delega in bianco al governo, di cui al momento si sono perse le tracce. Che finalmente parta la sperimentazione è una buona notizia, adesso speriamo che il governo capisca anche che non è più accettabile lasciare circa cinque milioni di fuorisede nell'astensionismo involontario".(Rin)